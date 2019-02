Halsema noemt situatie Wallen onhoudbaar

De situatie op de Amsterdamse Wallen is onhoudbaar. Dat zegt burgemeester Femke Halsema in een interview met Het Parool. ,,Vooral de opeenstapeling van platvloersheid, commercie en wangedrag. De Wallen is een deel van ons historisch centrum en als je dan ziet hoe dat gebied wordt gebruikt: de hoeveelheid vuilnis, het dronken gedrag, de mensen die alle regels die er gelden overtreden en hoe lastig het is daar nog een beetje orde te houden.”

Ook over de raamprostitutie heeft Halsema het nodige te zeggen: ,,Het etaleren van kwetsbare vrouwen is niet acceptabel”. Ook bestaat er een ,,ernstig vermoeden van mensenhandel en uitbuiting”. De burgemeester wil daarom toe naar een ,,menswaardig bestaan voor alle sekswerkers”, waarbij vrouwen zelf voor de prostitutie kiezen en dat werk in vrijheid kunnen doen.

,,Ons doel is om de Wallen uitbuitingsvrij te maken”, zegt Halsema. Ze is bezig daarvoor een aantal scenario’s uit te werken, die worden beoordeeld door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Herman Bolhaar. Intussen wordt al meer gelet op het verbod op fotograferen van raamprostituees en mogen er ’s avonds geen grote groepen meer worden rondgeleid. Dat moet voorkomen dat prostituees door (dronken) toeristen worden uitgejoeld.

Vorig jaar voerde de burgemeester al wat maatregelen in om de leefbaarheid van de Wallen te vergroten: meer schoonmaak, geen grote groepen toeristen na 19.00 uur en handhaving van het alcoholverbod.