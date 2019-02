Grouw klaar voor intocht Sint Piter

Het Friese Grouw maakt zich op voor de intocht van Sint Piter, de Friese broer van Sinterklaas, en zijn helper Swarte Pyt. Net als bij de landelijke intocht van Sinterklaas wordt ook hier gedemonstreerd door Kick Out Zwarte Piet, waarvan de Friese tak Kick Out Swarte Pyt (KOSP) heet.

Rond de vijftien demonstranten staan in een weiland dat grenst aan het water waarover Sint Piter per boot aankomt. Ze hebben Friese teksten bij zich als ‘Swarte Pyt is rasisme’. Aan de overkant, op de Nieuwe Kade, staan kinderen die de Friese goedheiligman verwelkomen. Na aankomst gaat de groep in optocht door het dorp, eerst naar het podium op het Halbertsmaplein en dan naar het multifunctioneel centrum.

Sint Piter komt altijd op de zaterdag voor zijn verjaardag, 21 februari, aan in Grouw. Vanwege de voorjaarsvakantie is de intocht deze keer een week vervroegd.