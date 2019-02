Afsluitdijk paar nachten dicht voor brugtest

De komende tijd is de Afsluitdijk (tussen Noord-Holland en Friesland) enkele avonden en nachten afgesloten. Rijkswaterstaat gaat de bruggen in de dijk testen. Het weg- en scheepvaartverkeer is dan gestremd tussen 22.00 en 05.00 uur. Het wegverkeer in beide richtingen wordt omgeleid. Dat betekent een extra reistijd van ongeveer een uur.

Voor het testen van de bruggen is het nodig de weg en vaarweg in de avond en nacht af te sluiten op maandag 18 februari, dinsdag 19 februari en woensdag 20 februari, en op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari.

De afgelopen weken is eraan gewerkt om de draaibruggen in de Afsluitdijk veilig te kunnen blijven bedienen. Zo zijn er extra camera’s geplaatst. Dit is nodig omdat bleek dat de informatieoverdracht tussen de verschillende bedienings- en besturingssystemen niet optimaal functioneert. Rijkswaterstaat moet nu testen of dat goed werkt en of er meer maatregelen nodig zijn.