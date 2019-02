VO-raad: Meer geld naar school in krimpregio

De koepelorganisatie voor Voortgezet Onderwijs (VO-raad) wil dat de overheid middelbare scholen in krimpregio’s meer geld gaat geven. Dat zegt voorzitter van de raad Paul Rosenmöller in het AD.

Meerdere scholen in Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg dreigen te verdwijnen omdat er te weinig leerlingen naartoe gaan. Hierdoor moeten kinderen vaak ver reizen om passend onderwijs te kunnen krijgen. Minister van Onderwijs Arie Slob riep scholen vorig jaar al op om meer te gaan samenwerken.

Rosenmöller denkt dat samenwerken of fuseren een goede oplossing kan zijn voor veel scholen. Daarnaast moet de overheid geld vrijmaken zodat scholen alle soorten onderwijs aan kunnen blijven bieden. ,,Het kan niet zo zijn dat er straks alleen goed onderwijs op redelijke afstand bestaat in de stad”, aldus de voorzitter van de VO-raad in het AD.