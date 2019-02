Eerste hulpgoederen voor Venezuela op Curaçao

De eerste vracht met hulpgoederen voor de bevolking van Venezuela is aangekomen op Curaçao. De spullen worden opgeslagen totdat transport naar Venezuela mogelijk is.

Het gaat hier om producten die verzameld zijn door de Venezolaanse gemeenschap in het zuiden van het Amerikaanse Florida. Die gemeenschap heeft een commercieel contract getekend met twee lokale bedrijven, die zorg dragen voor de lokale opslag en transport. De producten komen aan in een commercieel vliegtuig.

De goederen worden ondergebracht in commerciële opslagplaatsen, net als alle andere hulpgoederen die in de komende periode worden verwacht op het eiland. De Curaçaose overheid benadrukt dat geen enkele zending met hulpgoederen vanaf Curaçao op een geforceerde wijze naar Venezuela gaat. De verzendingen vanuit Curaçao vinden pas plaats, wanneer de overheden in Venezuela daarmee instemmen.