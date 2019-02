Amsterdam doet aangifte wegens bekladdingen

Amsterdam doet aangifte wegens de bekladding van onder meer het beeld van De Dokwerker in de hoofdstad. Burgemeester Femke Halsema heeft dat laten weten. Net als meerdere gebouwen werd het beeld besmeurd met groene en gele verf, de clubkleuren van de Haagse voetbalclub ADO. De Amsterdamse gemeenteraad spreekt in een gezamenlijke verklaring van ,,misselijkmakende” bekladdingen en ,,expliciet antisemitisme”.

,,De Dokwerker staat voor alle mensen die in Nederland zijn opgestaan tegen de vervolging van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Het is een belangrijk historisch monument en een dierbaar symbool in onze stad: daar blijf je van af”, zegt Halsema. De politie onderzoekt de zaak. Onder meer worden daarbij camerabeelden bekeken.

Alle fractievoorzitters willen snel praten met burgemeester Halsema, onder meer over de gevolgen voor de wedstrijden van ADO Den Haag in Amsterdam.

ADO en Ajax spelen zondag in Den Haag tegen elkaar. Bij de wedstrijd zijn Ajax-supporters al jaren niet welkom. De Amsterdamse fans willen daarom zondag demonstreren in Den Haag.