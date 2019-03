Europese rampendienst kan uit startblokken

De rampenbestrijdingsdienst van de Europese Unie kan vanaf volgende week worden uitgerold. De lidstaten gaven donderdag hun zegen aan een akkoord over het zogenoemde rescEU-programma. De regeling wordt volgende week officieel ondertekend en treedt een dag later in werking.

De dienst moet zorgen voor meer slagvaardigheid bij het bestrijden van bosbranden, aardbevingen, overstromingen en andere rampen. Op verzoek van een getroffen land kunnen uit een gezamenlijke reservepool blusvliegtuigen, boten, waterpompen, veldhospitalen en medische teams worden ingezet, ook in IJsland, Noorwegen, Servië, Macedonië, Montenegro en Turkije.

Er is ruim 200 miljoen euro beschikbaar. Kosten die lidstaten maken om materieel te moderniseren of repareren worden voor driekwart vergoed.

Een meerderheid van de Tweede Kamer keerde zich vorige maand tegen rescEU, met als argument dat de EU-landen het prima onderling afkunnen. Het was mosterd na de maaltijd: in Europa was al in december een politiek akkoord gesloten. Volgens Carmen Daniela Dan, minister van Binnenlandse Zaken van tijdelijk EU-voorzitter Roemenië, garandeert rescEU dat hulp op tijd arriveert, ook als gelijktijdig meerdere rampen plaatsvinden.