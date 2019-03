Bruins overweegt meldpunt doktersassistent

Doktersassistenten krijgen mogelijk een meldpunt waar ze kunnen aankloppen als ze zijn geïntimideerd, bedreigd of zelfs mishandeld. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat hun vragen of zij daarmee geholpen zouden zijn.

De agressie tegen doktersassistenten is ,,onacceptabel”, antwoordde Bruins op vragen van Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA). Hij zou graag zien dat slachtoffers vaker naar de politie stappen. Nu gebeurt dat maar in 11 procent van de gevallen, concludeerde de beroepsvereniging uit eigen onderzoek. De minister gaat met de vereniging bespreken hoe de drempel voor aangifte kan worden verlaagd.

Wie een doktersassistente belaagt, riskeert al een hogere straf dan wie een gewone burger als slachtoffer kiest, zegt de minister. De wet beschermt doktersassistenten net zo als bijvoorbeeld agenten en conducteurs.

Of doktersassistenten zitten te wachten op een meldpunt, weet Bruins niet. Ze zien er vooral heil in zoveel mogelijk uit te dragen dat agressie uit den boze is, is zijn eerste indruk.

De minister gaat meteen ook eens kijken of de titel van doktersassistent voortaan bescherming verdient.