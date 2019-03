Wilders wil debat over schietpartij Utrecht

PVV-leider Geert Wilders wil dinsdag een debat in de Tweede Kamer met premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de schietpartij in de tram in Utrecht. ,,Nederland heeft recht op de waarheid”, schrijft Wilders op Twitter.

Wilders vraagt zich af waarom hoofdverdachte Gökmen T. vrij kon rondlopen. T. wordt verdacht van een verkrachting in 2017. Begin deze maand was hierover een zogeheten niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Utrecht. Hij zat tot die tijd in voorarrest, blijkt uit rechtbankgegevens.

Wilders verwijst ook naar berichten over andere zaken die T. op zijn kerfstok zou hebben, zoals een poging tot doodslag en diefstal.