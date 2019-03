De Turkse inlichtingendienst doet ook onderzoek naar de vraag of de dodelijke schietpartij maandag in een tram Utrecht is uitgevoerd uit persoonlijke of uit terroristische motieven. Dit heeft de Turkse president Erdogan gezegd. De man die ervan wordt verdacht de schutter te zijn, is de in Turkije geboren Gökmen T.

In Turkse mediaberichten werd gemeld dat familieleden van de gearresteerde man vermoedden dat persoonlijke motieven een rol speelden.