Van Zanen: verwarring kan gebeuren

,,Kan gebeuren. Wij hebben de fout meteen hersteld. Het hoort erbij” , dat zegt de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen over de verwarring die dinsdag ontstond over het al dan niet vastzitten van verdachten van de schietpartij in zijn stad.

,,De laatste informatie is juist en de eerste informatie van de politie niet”, zegt Van Zanen. Samen met wethouder Linda Voortman legde hij dinsdag bloemen vlakbij de plek waar op maandag een man op onschuldige mensen schoot.

,,Onze gedachten gaan uit naar alle nabestaanden. Rust zacht”, staat op het briefje van de burgemeester. ,,Mijn stad is in rouw. Als burgemeester voel je dat het meest. Het is een vreselijke tragedie.”

Later vandaag bezoekt hij de gewonden in het ziekenhuis.