Duurzaamheid is een hot topic. Het komt in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart terug; van de plaatsing van windmolens, subsidies voor verduurzaming, de inzet van CO2-neutrale bussen en tot aan de weg naar een gasloze provincie. Wat zijn eigenlijk de kerntaken van provincies en welke invloed hebben zij als het gaat om duurzaamheid?

Van alle thema’s die in de stemhulpen voor de Provinciale Statenverkiezingen aan bod komen, springt duurzaamheid eruit. Ook zijn er vragen over democratie en –soms opvallende– provinciale onderwerpen. In aanloop naar 20 maart, de dag van Statenverkiezingen, duiken er steeds meer stemhulpen op. StemWijzer, de meest gebruikte online kieshulp, is beschikbaar in zeven provincies. Een aanrader, voor iedereen die nog niet weet op welke partij ze gaat stemmen.

Kerntaken provincies

De kerntaken van provincies kan als volgt worden onderverdeeld: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer, energie & klimaat; milieu, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden, vitaal platteland, regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer, culturele infrastructuur & monumentenzorg, regionale economie en kwaliteit van het openbaar bestuur.

Duurzame invloed

Hoe groot is de duurzame invloed van provincies bij het uitvoeren van deze kerntaken? Zij spelen een belangrijke rol als het gaat om energietransitie, klimaatadaptie en de circulaire economie. Daarbij hebben ze ook een stimulerende rol op het gebied van landbouw, mobiliteit en energie. Ook kunnen zij ruimte vrijmaken voor windmolens en zonnepanelen. Maar ze helpen inwoners ook bij het verduurzamen van hun woning, iets wat nu belangrijk is, omdat in 2015 alle huizen in Nederland van het gas af moeten zijn.

Zo wil de provincie Noord-Holland 10 miljoen euro investeren in het energiezuinig maken van bestaande woningen. De provincie wil minimaal 25.000 woningeigenaren helpen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Hoe kan je je woning in één keer of in stappen energieneutraal maken, bijvoorbeeld met een warmtepomp? Ook daar kan een provincie ondersteuning bieden.

Energieneutraal en duurzaam Nederland

Voor veel mensen is 2050 nog een ver-van-hun-bed-show en zien ze voornamelijk beren op de weg. Het zijn de provincies, zoals Noord-Holland, die huiseigenaren van informatie kunnen voorzien, bijvoorbeeld over CV ketels energieadviezen kunnen geven en zorg kunnen dragen voor toegankelijkere financieringsvormen. Het zijn allemaal stappen naar een energieneutraal en vooral duurzaam Nederland, wat momenteel hoog op de agenda van de partijen in de Provinciale Partijen staat.