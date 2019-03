Baudet: Wiegel als informateur Zuid-Holland

Thierry Baudet heeft via Twitter laten weten dat Hans Wiegel bereid is om informateur te zijn bij de vorming van een college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland met daarin Forum voor Democratie (FVD) als grootste partij. Baudet repte in de tweet van een ,,constructief gesprek” met de VVD-coryfee. ,,Dat klopt. Ik spreek hem binnenkort”, bevestigt Wiegel.

Baudet en Wiegel spreken elkaar binnenkort, waarschijnlijk zaterdag, aldus Wiegel. Hij noemt zichzelf ervaringsdeskundige. In Den Haag verkende hij op verzoek van de grootste partij, Groep de Mos, de mogelijkheden voor coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

FVD komt waarschijnlijk met elf zetels in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarmee lijkt de partij in één klap de grootse partij te worden in de provincie met de meeste inwoners.