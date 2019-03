Campagneleiders: ‘Utrecht’ gaf niet doorslag

De schietpartij in Utrecht was niet beslissend voor de Provinciale Statenverkiezingen, denken de campagneleiders van de belangrijkste politieke partijen. De opmars van grote winnaar Forum voor Democratie (FVD) was al voor die noodlottige maandag begonnen, menen ze.

Uit kiezersonderzoek blijkt dat kiezers vooral vorige week overstapten naar FVD, zegt campagnemanager Bas Erlings van de VVD. Zijn SP-collega Bart van Kent houdt er wel rekening mee dat de gebeurtenissen in Utrecht mensen die overwogen voor de partij van Thierry Baudet te kiezen, in die keuze heeft gesterkt.

FVD legde de verkiezingscampagne maandag niet stil, waar de meeste andere partijen dat wel deden. Baudet en tweede man Theo Hiddema schoven het kabinet bovendien een deel van de schuld voor de schietpartij in de schoenen. Dat kwam de partij op felle kritiek te staan, maar maakte haar ook het middelpunt van de aandacht.

Volgens Erlings was de plotselinge wending van het kabinet in het klimaatbeleid wél een zogenoemde gamechanger. Dat de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie oppositiewensen als een CO2-heffing voor bedrijven en een verlaging van de energierekening omarmde, zou vooral GroenLinks parten hebben gespeeld.

De black-out van Rutte, die tijdens het televisiedebat de avond voor verkiezingsdag hulpeloos om assistente Caroliene riep, heeft de VVD volgens de campagneleiders geen kwaad gedaan. Dat moment maakte de premier juist menselijk en aanraakbaar, en daarmee sympathiek, denken ze.