Rechter wijst vordering OM op Aluchemie af

Het bedrijf Aluchemie in de Rotterdamse Botlek hoeft de Staat geen 11 miljoen euro te betalen die het Openbaar Ministerie (OM) vorderde wegens concurrentievervalsing. De rechtbank in Rotterdam veegde deze vordering donderdag van tafel.

Het bedrijf heeft jarenlang meer zwaveldioxide uitgestoten dan mocht volgens de vergunning. De officier van justitie vond dat het bedrijf onterecht vele miljoenen voordeel had behaald ten opzichte van concurrenten, omdat het niet investeerde in betere rookgasreinigers. Daarmee spaarden ze kosten uit ter hoogte van ruim 11 miljoen euro, berekende de officier van justitie.

Maar de rechtbank is het daar niet mee eens. De rechtbank stelt vast dat het aluminium- en chemiebedrijf langdurig in gesprek was met de milieudienst DCMR over de kwestie. In 2015 werd de omgevingsvergunning aangepast. Aluchemie stelde ook dat zij zich wel actief heeft ingespannen om de uitstoot terug te brengen en daar zeker 60 miljoen euro in heeft gestoken.

De rechtbank concludeert al met al dat het veronderstelde verkregen voordeel niet kan worden vastgesteld en wijst de vordering af.