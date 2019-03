‘Statenleden FVD moeten in provincie wonen’

Een lid van Provinciale Staten moet wonen in de provincie waar hij of zij is gekozen. De juiste woonplaats moet een feit zijn op of rond de dag dat de nieuwe Staten – kort na de verkiezingen – worden geïnstalleerd. Forum voor Democratie (FVD), dat woensdag in het hele land onverwacht veel zetels heeft gewonnen, zou daarmee een probleem kunnen hebben, want voor die partij zijn meerdere Statenleden gekozen in twee provincies.

Elke provincie heeft een zogenoemde commissie geloofsbrieven, die kort na de verkiezingen toetst of alles met alle gekozen Statenleden in orde is. Wie in twee provincies is gekozen, wordt benoemd in de provincie waar hij of zij de meeste stemmen haalde, aldus de Kiesraad. Als het Statenlid daarvoor moet verhuizen, moet de politicus kunnen aantonen dat een verhuizing zeer aanstaande is. Wie dat niet kan of wil, wordt niet toegelaten tot Provinciale Staten.

Het is volgens de Kiesraad ook mogelijk dat een kandidaat bedankt voor de behaalde zetel, bijvoorbeeld omdat hij niet wil verhuizen en liever in de andere provincie aan het werk gaat. De zetel is dan voor de volgende op de kieslijst. Maar als een partij geen kandidaten meer heeft, ,,lijstuitputting” volgens de Kiesraad, blijft de zetel leeg. Dat kan weer gevolgen hebben voor het aantal zetels in de Eerste Kamer, aangezien Statenleden hun senatoren kiezen.

Als al direct na de verkiezingsuitslag blijkt dat een partij meer zetels heeft behaald dan er kandidaten op de kieslijst stonden, gaat het teveel aan zetels naar andere partijen volgens het systeem van de restzetel, zegt de Kiesraad. Dat zou het geval kunnen zijn in Flevoland. Het FVD behaalde daar acht zetels. Van de tien kandidaten op de lijst van de partij komen de eerste zeven uit Flevoland. De achtste kandidaat is Maxim Gortworst uit Amsterdam, maar hij is ook in de race voor een zetel in Noord-Holland. Hij moet misschien dus kiezen tussen de twee provincies. Als Gortworst afziet van zijn Flevolandse zetel, komen nummers negen en tien in aanmerking, maar ook zij zijn verkozen in hun thuisprovincie Noord-Holland.