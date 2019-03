Meer dan 16.000 mensen afkomstig uit het hele land hebben vrijdagavond in Utrecht meegelopen in de stille tocht voor de slachtoffers van de schietpartij van maandag. Ze wandelden van het Jaarbeursplein naar het 24 Oktoberplein. Velen legden bloemen neer bij de herdenkingsplek waar verdachte Gökmen T. om zich heen schoot in een tram, met drie doden en enkele gewonden als gevolg.

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, premier Mark Rutte en Justitieminister Ferd Grapperhaus liepen mee in de tocht, net als de burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Pauline Krikke van Den Haag. ,,Heel indrukwekkend en emotioneel”, noemde Rutte de stille tocht na afloop. Een groep brandweerlieden liep achteraan de stoet.

Ook topman Pier Eringa van ProRail liep mee in de stille tocht. Een van de drie mensen die om het leven kwam door de schietpartij was een 49-jarige Utrechter die bij de spoorbeheerder werkte. ,,Een zeer gewaardeerde collega is wild uit onze organisatie weggerukt. Het verleden kunnen wij niet veranderen, maar met dit soort stille tochten geeft de samenleving toch een signaal dat wij dit geweld niet willen. Heel indrukwekkend”, zei Eringa.

Na het bereiken van het 24 Oktoberplein legden veel mensen bloemen neer bij de herdenkingsplekken of ze staken die in de hekken. Ook werden veel kaartjes en tekeningen achtergelaten voor onder meer hulpverleners en slachtoffers van de schietpartij.