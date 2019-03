Een Utrechtse vrouw van Somalische afkomst, die vrijdagavond meeliep in de stille tocht, zat maandag kort voor de aanslag nog in dezelfde tram. ,,Ik moet er niet aan denken wat die mensen hebben meegemaakt in een tram met de deuren dicht. Wat een machteloosheid moeten zij hebben gevoeld”, zei ze.

De eerste dagen heeft de 33-jarige vrouw de tram gemeden. ,,Ik kom uit een oorlogssituatie. Ik heb jaren geleerd te vertrouwen dat je in dit land veilig bent en dan blijkt dat niet zo te zijn. Nu ben ik hier. Dat had ik dinsdag nog niet gedurfd. Mensen beschikken over veerkracht.”