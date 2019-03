Onderzoek naar doodsbedreiging Baudet

Politie en Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam onderzoeken een filmpje van UP! Network, waarin te zien is dat een antiracisme-demonstrant doodsbedreigingen uit aan het adres van Thierry Baudet. De vrouw, die zichzelf met een doek voor haar gezicht onherkenbaar heeft gemaakt, scandeert ‘Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf’.

Een woordvoerster van de politie laat weten dat wordt gekeken of er meer filmpjes in omloop zijn en wat er tijdens de demonstratie van zaterdag in Amsterdam allemaal precies is gezegd. Het OM bekijkt op zijn beurt de strafbaarheid van de uitingen.

UP! Network is naar eigen zeggen een ‘rechts georiĆ«nteerd mediaplatform’. In het filmpje zeggen andere demonstranten tegen de verslaggever dat ze het niet eens zijn met met de oproep om de Forum voor Democratie-leider dood te schieten.

Zaterdag liepen enkele duizenden mensen mee in de demonstratie, die vooral was gericht tegen racisme maar ook tegen de recente verkiezingsuitkomst. Forum voor Democratie haalde bij de provinciale verkiezingen woensdag de meeste stemmen.

PVV-voorman Geert Wilders reageerde direct via Twitter op het filmpje: ,,Dus een vraag over meer of minder Marokkanen mag niet, maar roepen een politicus dood te schieten wel?? Ik zou zeggen @Het_OM oppakken en vervolgen die gevaarlijke linkse gek van dat filmpje en kappen met die belachelijke rechtszaak tegen mij.”