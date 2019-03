Trein botst op auto in Breda, geen gewonden

Aan de Steenakkerstraat in Breda is zondag een auto aangereden door een trein. De inzittenden van de auto, een vrouw met haar kind, konden tijdig uit de auto komen. Niemand raakte gewond.

De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. De inzittenden van de auto worden gehoord, als er camerabeelden beschikbaar zijn worden deze bekeken. Hulpverleners zijn ter plaatse.

,,Er is door de hulpverleners ook een check gedaan in de trein, omdat de botsing nogal een impact had”, aldus een woordvoerder van de politie. ,,De machinist moest vol in de ankers. Wij gaan ook aan de machinist vragen wat hij kan vertellen over de botsing.”

Door de aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk tussen Lage Zwaluwe en Breda. Dit duurt tot ongeveer 19.30 uur.