Marjolein Faber blijft nummer 1 PVV in senaat

Marjolein Faber wordt de lijsttrekker van de PVV voor de Eerste Kamerverkiezingen eind mei. Ze is als sinds 2014 de voorzitter van de PVV-fractie in de senaat. Marcel de Graaff blijft de nummer 1 bij de PVV in het Europees Parlement. Hij wordt de lijsttrekker bij de Europese verkiezingen in mei, zoals hij vijf jaar geleden ook al was.

De PVV heeft negen zetels in de senaat, maar lijkt er vier te gaan verliezen, afgaande op het voorlopige resultaat bij de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen woensdag. De Provinciale Staten bepalen de samenstelling van de Eerste Kamer.

In het Europees Parlement heeft de PVV vier afgevaardigden. ,,Ik ben vereerd dat ik opnieuw de kar mag trekken”, aldus De Graaff. Olaf Stuger, Auke Zijlstra en André Elissen, die al Europarlementariër zijn, staan op de plaatsen 2 tot en met 4. Geert Wilders staat bij de Europese verkiezingen als lijstduwer op nummer 10.