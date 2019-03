Kamerlid Hiddema wint twee Statenzetels

Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie heeft vorige week twee zetels gewonnen bij de Provinciale Statenverkiezingen. In Friesland én in Limburg werd hij met voorkeursstemmen gekozen. Het is nog niet bekend of hij een van de zetels aanneemt.

Hiddema, geboren in Friesland en woonachtig in Maastricht, was lijstduwer voor de partij in de beide provincies.

In Drenthe werd Forum-lijstduwer Henk Otten met voorkeursstemmen verkozen. Bij de Eerste Kamer-verkiezingen is hij de landelijke lijsttrekker voor de partij.