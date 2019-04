Staatssecretaris vindt ProRail onnodig hard

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vindt de nieuwe veiligheidscampagne van ProRail ,,onnodig hard”. Ook machinisten en conducteurs van de NS uitten kritiek.

Onder de naam ‘Victim Fashion, created by accident’ waarschuwt de spoorbeheerder tieners voor de gevaren op het spoor, door (nagemaakte) beschadigde kleding te tonen die jongeren droegen toen ze slachtoffer werden van een treinongeluk.

,,Iedereen is vóór minder onveilig gedrag rondom het spoor. En communicatie daarover is belangrijk. Maar de campagne zoals die nu is neergezet raakt machinisten en nabestaanden van mensen die omkwamen op het spoor onnodig hard. Ik vind het belangrijk dat ProRail recht doet aan deze gevoelens”, laat Van Veldhoven weten.

Marjan Rintel, directeur operatie NS, vindt de campagne ongepast. De beelden herinneren machinisten en conducteurs aan traumatische ervaringen met spoorongelukken waar ze mee te maken hebben gehad, en vallen veel NS’ers dan ook rauw op het dak.

Ze zegt dat NS het belang van de campagne begrijpt, maar het niet eens is met de vorm die ProRail heeft gekozen. ,,Ik heb aan de directie van ProRail onze verbazing, ongenoegen en afschuw geuit.”

Op de website van Victim Fashion kunnen afbeeldingen van dertien kledingstukken worden aangeklikt. Dan is te zien wie de drager was en hoe hij of zij om het leven is gekomen of zwaargewond is geraakt, bijvoorbeeld door nog gauw even onder de dichte spoorbomen door te kruipen, afgeleid te zijn door de mobiele telefoon of over het spoor te lopen.

Behalve kritiek is er ook bijval voor de campagne. Maatschappij Voor Beter OV twittert: ,,Best een harde campagne van ProRail. Maar die past bij de doelgroep. Wij hopen dat gevaarlijk gedrag rond het spoor hierdoor afneemt.”

ProRail zegt het vervelend te vinden dat spoorwegpersoneel geraakt wordt door de campagne. ,,We willen niet dat ze er wakker van liggen. Maar bij de doelgroep, jongeren, slaat de campagne wel aan”, zegt een woordvoerder. De campagne wordt vooralsnog niet aangepast. Wel is achter de schermen een gesprek gaande tussen ProRail en NS.