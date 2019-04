VVD-senator sleept Quote voor rechter

VVD-senator Anne-Wil Duthler eist via de rechter rectificatie van berichtgeving door zakenblad Quote. Volgens de politica is de maat vol. Ze is in opspraak omdat ze haar politieke positie zou gebruiken voor zakelijke belangen.

In een verklaring wijst Duthler op een artikel van Quotenet.nl op 15 maart. Daardoor zouden haar eer en goede naam verder zijn aangetast. Dit was niet de eerste publicatie van betreffende journalisten, benadrukt ze.

De VVD doet onderzoek naar de integriteit van Duthler na berichtgeving door Quote. De vraag is of ze zich schuldig maakte aan belangenverstrengeling, omdat ze voor een wet zou hebben gestemd waar ze zakelijk van profiteert.

Het tijdschrift meldde dat Duthler, in tegenstelling tot wat zij steeds heeft beweerd, wel degelijk direct betrokken is bij een groep bedrijven van haar man op het gebied van privacybescherming.

Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck zegt in een reactie niet te begrijpen waarom de senator naar de rechter stapt. De journalisten hebben volgens hem uitgebreid onderzoek gedaan en veel bronnen geraadpleegd die ,,haar manier van zaken doen” ondersteunen.

Duthler zegt zich ervan bewust te zijn dat zij zich als senator meer heeft ,,te laten welgevallen dan een niet-publieke figuur, maar dat is niet onbegrensd.” Ze zegt dat ze eerst Quote heeft verzocht om rectificatie. Nu Quote daar geen gehoor aan heeft gegeven, heeft ze de rechter gevraagd om zich hierover uit te spreken.

,,Ik heb er bewust voor gekozen om niet de weg van de media te bewandelen, maar de weg van de rechter om zo een objectief oordeel over de grenzen van de journalistieke vrijheid te verkrijgen. Dat wil ik zo houden.”

Het kort geding dient donderdag om 10.00 uur bij de rechtbank in Amsterdam.