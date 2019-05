Veiligheidsregio schaalt op na aardbeving

De Veiligheidsregio Groningen heeft na de aardbeving van woensdagochtend opgeschaald naar GRIP 2, de op één na laagste alarmfase. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is er besloten op te schalen omdat er nog onduidelijkheid is over onder andere schade aan de infrastructuur in het gebied.

De opschaling houdt in dat onder meer bestuurders, waterschappen, politie en brandweer bij elkaar komen. “Er zijn veel vragen van zowel inwoners als bestuurders. Door bij elkaar te komen, hopen we een beter beeld te krijgen van wat er leeft, en welke schades er zijn.”

De provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest kondigden woensdagochtend al aan inspecties te doen in het gebied. Daarbij wordt onder meer gekeken naar eventuele schade aan bruggen en sluizen.