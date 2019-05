Inspecties kades en gemalen na aardbeving

Het Waterschap Noorderzijlvest in Groningen voert woensdag inspecties uit aan kades en kustwerken, zoals gemalen en sluizen, in het gebied dat werd getroffen door een zware aardbeving. Het waterschap is alert op eventuele schade aan dijken en kades omdat deze “van belang zijn voor de veiligheid van onze inwoners”.

Bij een aardbeving met een kracht boven 3.0 wordt bij het waterschap de zogenoemde calamiteitenorganisatie opgestart. Een inspectieploeg is inmiddels al aan de slag gegaan in het beheersgebied, dat ligt in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

Woensdagochtend om 05.49 uur was er in Groningen een aardbeving met een kracht van 3.4. Het epicentrum lag in het dorpje Westerwijtwerd.