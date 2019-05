EO-Jongerendag trekt 15.000 jonge christenen

Zo’n 15.000 jonge christenen hebben in Ahoy in Rotterdam meegedaan aan de EO-Jongerendag. Het thema was dit jaar Beam The Light, wat verwijst naar een uitspraak van Jezus dat hij het licht van de wereld is. “Onder jongeren bestaat veel eenzaamheid, depressies en prestatiedruk. Met deze jongerendag willen we iets geven om die duisternis op te vullen en uit te delen”, zei presentator Joram Kaat.

Deze editie was de eerste in Ahoy. Voorheen vond de jongerendag plaats in het Gelredome in Arnhem. Het bezoekersaantal loopt al jaren terug. In 2010 kwamen er nog 32.000 jongeren op af, daarna zette een daling in. Vorig jaar trok de EO Jongerendag 20.000 bezoekers. Ze zingen en dansen op muziek van christelijke artiesten en luisteren naar verhalen.