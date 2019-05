Songfestivalwinnaar Duncan Laurence komt naar Pinkpop. Hij maakt op maandag 10 juni zijn opwachting in Landgraaf, in plaats van het Zweedse duo First Aid Kit, dat heeft afgezegd. Festivalorganisator Jan Smeets onthulde de verrassingsact aan De Limburger.

Pinkpop beleeft dit jaar zijn 50e editie.