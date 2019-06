Brugspringer Maastricht overleden

Een man die vrijdagochtend samen met een ander in Maastricht van de Wilhelminabrug in de Maas was gesprongen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie.

Vrijdag meldde de politie aanvankelijk dat de man na enige tijd zoeken dood uit het water was gehaald, maar zei korte tijd later dat de man was gereanimeerd en naar het ziekenhuis was gebracht.

De andere brugspringer werd meteen al aan wal gehaald. Hij had geen verwondingen.

Er is geen sprake van een misdrijf, de politie gaat uit van een ongeval. Volgens De Telegraaf waren het twee studenten die een stapavond hadden gehad.