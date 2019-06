Juni wordt warm en droog

De eerste maand van de meteorologische zomer verloopt warm en droog, zo verwacht Weeronline. De verwachte maandtemperatuur ligt met 16,6 graden een graad hoger dan normaal. Ondanks lokaal stevige buien valt landelijk gemiddeld waarschijnlijk iets minder neerslag dan gebruikelijk.

Het temperatuurverloop over de maand juni verloopt grillig, met flinke pieken en dalen. Op dagen dagen met oosten- tot zuidenwinden kan het tropisch warm worden, draait de wind echter naar het zuidwesten tot westen, dan stroomt koelere lucht het land binnen. Halverwege de maand is er kans dat noordenwinden een reeks frisse dagen veroorzaken.

Op het grensvlak van warme en koude lucht kunnen lokaal stevige buien ontstaan. Die buien zorgen voor grote regionale verschillen in neerslag, waardoor gebieden met wateroverlast en regio’s die kampen met droogte dicht bij elkaar kunnen liggen. Gemiddeld wordt over het hele land iets minder neerslag dan de normale 68 millimeter verwacht.

In vergelijking met juni vorig jaar vallen de verwachte temperaturen dit jaar mee. Juni 2018 was met 17,5 graden gemiddeld de op vijf na warmste juni sinds 1901. De gemiddelde maximumtemperatuur kwam toen zelfs uit op 22,1 graden. Komende maand ligt die naar verwachting op 21,4. Naast warm was vorig jaar juni overigens ook bijzonder droog: met 29 millimeter regen geldt die maand als de tiende droogste junimaand ooit gemeten.

De verdere zomerverwachting ziet er eveneens warm en vrij droog uit. In juli en augustus warmt het waarschijnlijk vooral in het binnenland regelmatig flink op. Door de frequente aanwezigheid van hogedrukgebieden valt naar verwachting minder neerslag dan normaal.