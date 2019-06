Er komt geen nieuwe meldplicht voor Volkert van der G. Het Openbaar Ministerie gaat niets wijzigen aan de voorwaarden zoals die in oktober vorig jaar met de moordenaar van Pim Fortuyn zijn afgesproken. De advocaat van de nabestaanden had een verzoek bij het OM neergelegd om de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidstelling aan te scherpen, omdat Van der G. niet is geëmigreerd en daartoe ook geen aanstalten maakt.

Advocaat Richard van der Weide wijst erop dat de emigratie is gebruikt als argument om van de fysieke meldplicht af te komen. “Het steekt de familie dat dit helemaal niet waar blijkt”, zegt hij maandag, naar aanleiding van berichtgeving in de Telegraaf. De familie is weliswaar geen partij in de uitvoering van de voorwaarden, maar wel belanghebbende, stelt de advocaat. Hij gaat bekijken of hij nog iets kan doen aan de situatie.

Het OM wil verder niets zeggen over de kwestie en verwijst naar de onderhandelingen vorig jaar tussen de Staat en Van der G. Daar kwam uit dat hij zich niet meer bij de reclassering hoeft te melden, maar elke twee maanden schriftelijk verslag moet uitbrengen over zijn huisvesting, dagbesteding en relatie. Ook heeft hij elke zes maanden een evaluatiegesprek met het OM.