Roëll de Ram van WeAreTravellers.nl is gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws

De hele maand juni ben ik gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws. Mijn naam is Roëll de Ram en ik ben oprichtster van de Nederlandse reisblog WeAreTravellers.nl. Naast mijn eigen site heb ik in oktober 2018 het boek Backpack Bestemmingen uitgegeven waarin je alles leest over de mooiste reizen voor backpackers.

Het komt vast niet als een verrassing als ik je vertel dat deze maand compleet in het teken van reizen staat. Natuurlijk verschijnen er niet alleen mooie reisverhalen over backpacken op Vrouw Nieuws de komende weken, maar zal je ook veel te weten komen over tripjes dichtbij huis, prachtige stranden, heerlijke eilanden en fijne hotspots. Ik beloof je genoeg reistips, zodat jij deze zomer een ultieme vakantie kunt beleven.

Deze maand staat in het teken van REIZEN

De komende weken zal er een overdosis aan reistips op Vrouw Nieuws verschijnen. Op de planning staat onder meer een artikel over gave roadtrips, de mooiste stranden in Europa en natuurlijk zullen een aantal items online komen die specifiek inzoomen op één bestemming. Wat dacht je bijvoorbeeld van Ibiza? Het altijd heerlijke Italië? Of juist Caribische pareltjes zoals Aruba? Naast fijne en handige reistips zetten we de komende weken ook een aantal bijzondere vrouwen in de spotlight, zodat je naast reistips ook verschillende inspirerende verhalen kunt teruglezen op Vrouw Nieuws.

Wat voor reistips wil jij graag teruglezen op Vrouw Nieuws?

Ik heb onwijs veel zin in deze maand. Is er nou een bepaalde bestemming waar je graag meer over wilt weten? Of kan je niet wachten op specifieke tips? Of zoek je vooral inspiratie over een bepaald type vakantie? Stuur me dan een berichtje via [email protected] en wie weet maken we wel een verhaal over jouw vakantie-wensen. En wil je alvast wat inspiratie op doen? Check dan zeker onze eigen site of Instagram (@wearetravellersnl) voor mooie plaatjes.