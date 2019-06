Hinder op Schiphol door harde wind

Het vliegverkeer op Schiphol heeft last van de harde wind. KLM heeft zestien vluchten geannuleerd en reizigers moeten rekening houden met vertraging als gevolg van de sterke zuidwestenwind.

Volgens een woordvoerder van KLM is de wind harder dan verwacht en komt hij uit een ongunstige hoek, waardoor de luchtvaartmaatschappij vluchten heeft moeten cancelen.

Schiphol adviseert mensen hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden. Op de website is te zien dat in de komende uren veel vluchten later vertrekken. De vertraging varieert van ongeveer een half uur tot een uur met een enkele uitschieter.

Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat sprake is van een “beperkte capaciteit”, aangezien er twee banen in plaats van drie in gebruik zijn. De situatie is volgens hem “beheersbaar”.