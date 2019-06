Bij een steekpartij in Terneuzen is zaterdagavond een man gewond geraakt. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Dat meldt de politie.

Volgens de politie had de steekpartij mogelijk te maken met een overval op een Poolse winkel aan het Arsenaalplein in de Zeeuwse stad. Een groot onderzoek moet uitwijzen wat de precieze aanleiding was. Ook worden meerdere getuigen gehoord. Mogelijk gaat dat nog de hele nacht duren.

De politie is op zoek naar twee verdachten.