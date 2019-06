Celstraffen voor dertien leden Parkstadbende

De rechtbank in Maastricht heeft dinsdag celstraffen tot 63 maanden opgelegd aan leden van de zogenoemde Parkstadbende, onder meer wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, diefstal, heling, woninginbraken, verboden wapen- en drugsbezit.

De groep uit de omgeving van Brunssum heeft zich van 2015 tot 2017 vrijwel dagelijks beziggehouden met het stelen van dure auto’s en motoren, het doorverkopen van die gestolen voertuigen of onderdelen daarvan. Ook gebruikten ze de gestolen auto’s bij woninginbraken. Ze waren niet alleen actief in Nederland maar ook in Duitsland en BelgiĆ«.

Van de veertien verdachten werd er een vrijgesproken. De andere dertien kregen allemaal celstraffen opgelegd.

De veroordeelden zijn mensen die tot de top van de bende behoorden. Die telde in totaal zo’n 75 veelal jeugdige leden, onder wie scholieren. Zij verleenden hand- en spandiensten.

De twee hoofdverdachten, ‘Godfather’ Pascal M. (45) en zoon Romano M. (22), kregen de zwaarste straffen, respectievelijk 54 en 63 maanden.