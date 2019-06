Koolmees blij met breed draagvlak pensioenen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is blij dat ook de Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft ingestemd met het pensioenakkoord. ”Goed dat er breed draagvlak voor is”, zei de bewindsman. Hij gaat de plannen samen met een stuurgroep verder uitwerken. ”Daar heb ik zin in, daar gaan we veel lol aan beleven. Ik ben een optimistisch mens.”

”Het is vooral een kwestie van hoe we het verder gaan invullen. We streven naar een evenwichtige verdeling. We hebben afgesproken dat bevolkingsgroepen die er nu minder goed uitkomen gericht gecompenseerd worden.”

Eerder stemden al de grote vakorganisaties FNV en CNV in. Woensdag is een Kamerdebat over de pensioenen. Koolmees zei te hopen dat zich dan meer partijen aansluiten bij de coalitie. PvdA en GroenLinks hebben hun steun al gegeven.

Koolmees biechtte op dat hij dinsdag om 11.00 uur – nog voor de VCP groen licht gaf dus – al een glaasje champagne had gedronken op de goede afloop. ”Al was dat natuurlijk een beetje voorbarig”.