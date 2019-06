Kabinet onderzoekt bijdrage missie Syrië

Het kabinet onderzoekt of het een bijdrage kan leveren aan een missie in het noordoosten van Syrië. Het kan gaan om een militaire of civiele bijdrage, zei minister Ank Bijleveld van Defensie. “We staan er welwillend tegenover.”

Het gaat om een “breed verzoek” van de Amerikanen aan dertig partners die deelnemen aan de anti-IS-coalitie om een zogenoemd “veiligheidsmechanisme” in de regio te creëren. Er is onder meer gevraagd steun te geven “middels de SDF”, de Syrische Democratische Strijdkrachten.

Volgens de bewindsvrouw is het in het Nederlandse belang dat er “geen machtsvacuüm ontstaat” en dat er een “vorm van stabiliteit” komt in Syrië. Het kabinet heeft op dit moment geen mandaat om militairen naar het noordoosten van Syrië te sturen. “We kijken rustig wat we wel en niet kunnen doen.”

Het staat volgens Bijleveld nog niet vast dat Nederland weer actief wordt in Syrië. Nederland kan bijvoorbeeld ook taken van andere landen overnemen in Irak. Daar zijn op dit moment ongeveer zeventig Nederlandse militairen actief, voornamelijk in het Koerdische noorden.

In Syrië was Nederland de afgelopen jaren alleen actief in het oosten. F-16’s hebben daar (en in Irak) twee periodes doelen van IS aangevallen. Die missie stopte eind vorig jaar. De Nederlandse gevechtsvliegtuigen voerden in beide landen meer dan 3000 missies uit.

Bijleveld kan verder nog weinig zeggen over een nieuwe mogelijke bijdrage. Volgende week praat ze in Brussel met de andere partners die meedoen aan de strijd tegen terreurgroep IS. Dan zal er verder gesproken worden over wat de Amerikanen willen en wat de behoefte is voor het veiligheidsmechanisme.

De Amerikanen verklaarden eerder grotendeels weg te willen uit Syrië, maar houden daar duizend militairen. Bijleveld is daar blij mee. “Dat is meer dan verwacht.”

De Amerikaanse militairen in Syrië werken nauw samen met de SDF, een door Koerden geleide militie die een belangrijke bijdrage leverde aan de nederlaag van IS. Het laatste bolwerk van de terreurgroep in Syrië werd in maart veroverd. De terreurbeweging is daarna ondergronds gegaan.