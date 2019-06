Twee doden door crash vliegtuigje

Bij de crash van een sportvliegtuigje bij Oudemolen (Noord-Brabant) vrijdag zijn de twee inzittenden om het leven gekomen. Dat maakte een woordvoerster van de Veiligheidsregio bekend. Over de identiteit van de personen kon zij niets zeggen.

Een medewerker van Breda International Airport, van waar het vliegtuigje was opgestegen, zei eerder dat het gaat om twee mannen.

Het vliegtuigje stortte neer nadat het in de lucht in botsing was gekomen met een ander sportvliegtuigje. Het andere vliegtuigje maakte een noodlanding. In dat toestel zaten ook twee mensen. Eentje is met de schrik vrijgekomen, de ander is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.