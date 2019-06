Olympische Spelen Japan 2020: dit moet je weten

De voetbalsters van Oranje maken zich op voor de achtste finale dinsdagavond tegen Japan. Met het oog op de Olympische Spelen in 2020 kijken ze óók naar de andere Europese landen. Europese ploegen moeten verliezen zodat Nederland een grotere kans maakt op deelname aan de Olympische Spelen. Die drie beste Europese ploegen van het WK in Frankrijk plaatsen zich voor het toernooi volgend jaar in Japan.

Van 24 juli tot en met 9 augustus 2020 vindt de 32ste editie van de Olympische Spelen plaats in Tokyo. Ongeveer 10.500 sporters uit 204 landen strijden in Japan in 33 takken van sport om 962 Olympische medailles. De voorbereidingen voor dit grootste sportevenement zijn inmiddels in volle gang. De verschillende sportwedstrijden worden in 38 stadions gehouden.

35 miljoen bezoekers

Maar liefst 186.101 vrijwilligers hebben zich aangemeld om te helpen bij de Spelen. Deze vrijwilligers krijgen een speciaal opleidingstraject om hun taak tijdens dit enorme evenement goed uit te kunnen voeren en alles in goede banen te leiden. Er worden ongeveer 35 miljoen bezoekers verwacht voor deze editie van de Olympische Zomerspelen. Gelukkig heeft Japan, en zeker ook Tokio, een goede infrastructuur en is het een veilig land.

Tijdig boeken

Wil je één of meerdere van de wedstrijden in Tokyo of omstreken bijwonen en er eventueel een vakantie aan vastplakken? Dan is het zinvol om tijdig met plannen te beginnen, bijvoorbeeld door informatie op te zoeken op de pagina over Japan op Tokyo.nl. Voor zowel toegangsbewijzen, vliegtickets en accommodatie moet je er snel bij zijn.

Tokyo is goed te bereiken vanuit alle uithoeken van de wereld. Sinds de Tweede Wereldoorlog geldt er echter een vliegverbod boven de stad Tokio waardoor alle vliegvelden buiten de stadsgrenzen liggen. Narita International Airport in de prefectuur Chiba is het grootste vliegveld voor wat betreft internationale vluchten en dé toegangspoort tot Japan voor veel intercontinentale reizigers. Dit vliegveld ligt zo’n 60 kilometer ten oosten van Tokyo.

Met de trein

Vanaf het vliegveld zijn er talloze mogelijkheden om snel in de stad te geraken. De snelste en vaak ook de goedkoopste manier om rond te reizen in Japan is via het uitgebreide treinnetwerk met een Japan Rail Pass. Afhankelijk van het gekozen vervoersmiddel ben je normaliter in een half uur tot een uur in de stad.

KLM vliegt rechtstreeks op Narita International Airport. Vlieg je vanaf Düsseldorf of Brussel dan kan dit ook met All Nippon Airways (2018). Het valt daarnaast te verwachten dat rondom de Spelen ook diverse charters worden aangeboden naar Narita International Airport en het tevens in de buurt gelegen Haneda Airport (waar normaliter niet rechtstreeks op gevlogen kan worden vanuit Nederland).

De Spelen van 2020 worden verspreid over in totaal 38 stadions, hallen, parken, parcours en watergebieden. Zes van deze locaties liggen binnen de zogenoemde Heritage Zone. Hierbinnen bevinden zich het Olympisch Stadion en de locaties waar het handbal, tafeltennis, judo, karate, gewichtheffen, atletiek en de wegwedstrijd bij het wielrennen plaatsvinden.

Een twintigtal locaties bevindt zich in en om de Baai van Tokyo, ook wel de Tokyo Bay Zone genoemd. Hier vinden het roeien, kanoën, zwemmen, schoonspringen, waterpolo, boogschieten, hockey, volleybal, BMX, skateboarden, turnen, tennis, beachvolleybal, eventing, sportklimmen, 3×3 basketbal en de triatlon plaats.