NS start proef met Whatsapp-alert in trein

De Nederlandse Spoorwegen beginnen met ingang van 1 juli in Zuidoost-Nederland met een proef met veiligheidsmeldingen via Whatsapp of sms. Reizigers kunnen op treinen van het type Flirt en op de stations Eindhoven, Tilburg en Breda via Whatsapp of sms melden als zij zich onveilig voelen.

De NS doet deze proef op verzoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). “Ik wil dat reizigers zich veilig voelen in de trein, ook laat in de avond of in een lege coupĂ©”, zei Van Veldhoven begin dit jaar. “Het kan best fijn zijn als je de NS met dit alert een seintje kunt geven, bijvoorbeeld als je ziet dat een dronken reiziger mensen lastig valt of meubilair wordt vernield.”

De reiziger legt via een melding direct contact met de NS Veiligheidscentrale. Als het gaat om een melding waarbij directe ondersteuning gewenst is, zal de assistentie worden ingeroepen van een flexibel Veiligheid & Service-team of van de politie. De proef, die zes maanden duurt, moet uitwijzen of het (anoniem) melden van overlast ervoor zorgt dat reizigers zich prettiger voelen.