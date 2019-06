Wilders wil ‘onzin’ in gerechtshof niet horen

Na een hele dag beraad eerder deze week of het hoger beroep van het ‘minder-Marokkanen’-proces tegen Geert Wilders kon worden voortgezet, was de feitenbespreking donderdag tijdens de tweede procesdag binnen enkele minuten afgerond. Zowel de PVV’er als zijn twee vaste advocaten waren niet aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Het gerechtshof laat donderdag verder de benadeelde partijen aan het woord. Wilders had via Twitter laten weten “die onzin” niet te willen aanhoren en aan het werk te gaan in de Tweede Kamer.

Tijdens de eerste procesdag van het hoger beroep hadden Wilders’ advocaten vergeefs om uitstel van het proces gevraagd om een aantal getuigen te horen. Ook wilden zij de uitkomst van een WOB-procedure van RTL Nieuws afwachten. Wilders wil daarmee aantonen dat voormalig Justitieminister Ivo Opstelten destijds druk op het Openbaar Ministerie heeft uitgeoefend om hem te vervolgen en dat het proces politiek gemotiveerd is.

Wilders staat momenteel in hoger beroep terecht. De rechtbank bevond de PVV-voorman eerder schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde hem geen straf op.