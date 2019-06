Wereldleiders luisteren naar koningin Máxima

Veel prominenten woonden zaterdag op de G20 in Osaka de bijeenkomst bij waar koningin Máxima als VN-pleitbezorger sprak over de economische versterking van vrouwen. Op de eerste rij zaten onder onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, de Franse president Emmanuel Macron, de Japanse premier Shinzo Abe, bondskanselier Angela Merkel, de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en de Argentijnse president Mauricio Macri.

Maar ook de leiders van IMF, Wereldbank en VN, alsmede de premiers van Groot-Brittannië, Singapore en Canada en de staatshoofden van onder meer Egypte, Indonesië en Brazilië waren aanwezig. Minister-president Mark Rutte was eveneens present.

“Ieder van ons heeft een buitengewone kans om het economische potentieel van vrouwen te ontketenen”, zei Máxima. “Als vrouwen een identieke rol op de arbeidsmarkten hadden als mannen, zou tegen het jaar 2025 tot 28 biljoen dollar kunnen worden toegevoegd aan het wereldwijde bbp”, aldus Máxima.

De bijeenkomst vond plaats in de marge van de G20. De koningin werd in de zaal geflankeerd door de vorige en de huidige gastheer van de G20, de Argentijnse president Macri en de Japanse premier Abe. Dat voorkwam dat de koningin naast de internationaal omstreden Saudische kroonprins moest zitten. Die had echter wel een voorname plaats omdat Saudi-Arabië volgend jaar in Riyadh de G20 mag organiseren.