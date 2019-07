Politie zoekt gevluchte Haagse oplichter

De politie is een grootschalige zoektocht begonnen naar een oplichter in de Haagse vastgoedwereld. Het gaat om ene Harrysingh Oemrawsingh, beter bekend als Harry Singh, die de afgelopen dertig jaar zichzelf heeft verrijkt met miljoenen euro’s. Honderden mensen zijn daarvan de dupe geworden.

Volgens de politie is de 65-jarige Oemrawsingh mogelijk in Suriname (Paramaribo) of op de Nederlandse Antillen. Hij zou zichzelf Harry Budram kunnen noemen en is op de Nationale Opsporingslijst gezet. Hij is in 2015 veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden en in april is daar nog een straf van zes jaar bijgekomen.

Volgens De Telegraaf is de gezochte man een huisjesmelker. De politie vermoedt dat hij op afstand nog steeds mensen dupeert.