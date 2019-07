KLM-toestel verliest stuk vleugel bij Harare

Een vrachttoestel van de KLM is maandag bij het naderen van de luchthaven Robert Mugabe in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare een stuk van de vleugel verloren. Het vliegtuig landde daarna wel veilig, meldden Zimbabwaanse media dinsdag.

Het toestel verloor een stuk van een flap van de vleugel. Het stuk vleugel kwam neer in de plaats Chitungwiza ongeveer 30 kilometer buiten Harare. Op foto’s in Zimbabwaanse media is te zien hoe inwoners van de plaats bij het stuk vleugel staan. Op de grond raakte niemand gewond.