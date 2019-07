Hoogleraren: Slob te hard voor Haga Lyceum

Minister Arie Slob (Onderwijs) kiest een te harde lijn richting het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. Dat zeggen deskundigen in het onderwijsrecht zaterdag in Trouw. Ze reageren op het besluit van de bewindsman om de subsidies aan de school te stoppen als het bestuur aanblijft. Het rapport van de Onderwijsinspectie over de islamitische school dat donderdag naar buiten kwam, geeft onvoldoende aanleiding voor Slobs besluit, vinden zij.

“Ik vind dat er verregaande conclusies worden getrokken”, zegt hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman van de Erasmus Universiteit. “Ik ben benieuwd, mocht dit besluit aangevochten worden bij de rechter, of het standhoudt.” Tom Zwart, als hoogleraar cross-cultureel recht verbonden aan de Universiteit Utrecht en als lector aan de islamitische hogeschool Rotterdam, vindt dat Slob met twee maten meet. Acht maanden geleden oordeelde de inspectie nog positief over het Haga Lyceum in een conceptrapport, dat in handen is van Trouw. Zwart: “Slob heeft nooit uitgelegd hoe de twee rapporten zich tot elkaar verhouden.”

Behalve de zorgen over het ingrijpen van Slob, hebben de onderwijsexperts ook kritiek op het rapport. “De inspectie moet duidelijk maken wanneer het toetst aan de wet, en wanneer zij eigen opvattingen naar voren brengt. Dat is hier niet gebeurd”, zegt Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht aan Tilburg University.

Minister Slob wijst er in een interview met Trouw op dat er veel meer speelde bij de school dan gebrekkig burgerschapsonderwijs en de opstelling van het bestuur.