Vierdaagsefeesten: 40 festivals in Nijmegen

De binnenstad van Nijmegen verandert vanaf zaterdag voor een week in één groot festivalterrein. Meer dan 4000 artiesten verzorgen ruim duizend gratis optredens op een van de veertig podia in de stad en op het stadseiland in de Waal. Samen vormen zij de Vierdaagsefeesten, die het wandelevenement ditmaal voor de vijftigste keer omlijsten.

“Er zijn nu veertig festivals tegelijk in Nijmegen”, meent feestvoorzitter Walter Hamers. “Dat hadden binnenstadondernemers niet kunnen denken, toen ze in 1969 besloten om wat extra terrasjes op straat te zetten om het gezelliger te maken tijdens de Vierdaagse.”

De Vierdaagsefeesten zijn tegenwoordig het grootste gratis openluchtfestijn van Europa en werden recent ook uitgeroepen tot het sfeervolste evenement van Nederland. Zo’n 1,6 miljoen bezoekers strijken neer op een van de 20.000 extra terrasstoelen en geven per dag 43,50 euro uit. Voor dat geld wordt er onder meer 1,25 miljoen liter drank geschonken.

Vanwege de feesten en de Vierdaagse is Nijmegen de komende week slecht of niet bereikbaar per auto. Er rijden dag en nacht extra treinen en bussen. Zowel de feesten als de Vierdaagse hebben een app waarop reisinformatie te vinden is. De Vierdaagse start dinsdag 16 juli.