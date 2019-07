Expeditie vindt onderzeeër, maar niet de O13

Duikers die op de Noordzee hebben gezocht naar het wrak van de Nederlandse onderzeeboot O13 keren zondag terug in de haven van Scheveningen. De expeditieleden van de stichting Duik de Noordzee Schoon speurden ruim een week naar de in juni 1940 verdwenen onderzeeër op de Doggersbank.

De duikers vonden weliswaar een wrak van een onderzeeboot, maar het bleek niet om de O13 te gaan. Welke onderzeeër er wel ligt, moet nog worden vastgesteld. Ook op een ander moment dachten de duikers op de onderzeeër te zijn gestuit, maar bij nader inzien bleek het om het wrak van een viskotter te gaan, zei een woordvoerder van het expeditieteam, dat bestaat uit 28 duikers. Onder hen zijn biologen, archeologen en ecologen.

Het was de dertiende expeditie van de stichting, die sinds 2011 het leven in de Noordzee onderzoekt, wrakken in kaart brengt en rommel opruimt, zoals achtergelaten netten waarin vissen verstrikt raken. Bij de expeditie van afgelopen week was een vertegenwoordiger van de stichting Nabestaanden Onderzeeboten aan boord met gegevens van mogelijke locaties van de O13.

“Ook al is de O13 nog niet gevonden, we kunnen wel punten van de zoeklijst schrappen en straks mogelijk de identiteit van weer een onderzeebootwrak vaststellen”, laat Jouke Spoelstra namens de stichting weten.

Tijdens de expeditie is verder een nieuw soort naaktslak ontdekt en zijn volgens het team vele zeldzame waarnemingen gedaan, waaronder die van een platte oester. Gehinderd door de hoge golven en zeer dichte mist op sommige dagen bleef het aantal duiken beperkt.

Uiteindelijk is meer dan 500 kilo aan visnetten en ander afval uit de Noordzee gedoken. “We hebben de Noordzee weer schoner achtergelaten dan we haar aantroffen”, stelt expeditieleider Ben Stiefelhagen.