Rutte bij parade op Franse nationale feestdag

Premier Mark Rutte en minister Ank Bijleveld (Defensie) zijn zondag in Parijs voor de viering van de Franse nationale feestdag Quatorze Juillet. Op deze 14e juli is er in de Franse hoofdstad traditioneel een grote militaire parade op de beroemde laan Champs-Élysées.

De Franse president Emmanuel Macron heeft de Nederlandse bewindslieden uitgenodigd. De parade staat in het teken van Europese defensiesamenwerking. Daarom lopen militairen uit tien landen mee, onder wie Nederlanders. Ook vliegt er een Nederlandse F-16 mee in het luchtdefilé.