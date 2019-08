Claim NS-transporten WOII vanaf maandag

Vanaf komende maandag kunnen slachtoffers en nabestaanden bij de NS een schadeclaim indienen voor de NS-transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Spoorwegen vervoerden destijds in opdracht van de Duitse bezetter Joden, Sinti en Roma per trein naar Westerbork, Vught of Amersfoort, met de concentratie- of vernietigingskampen als eindbestemming.

Wie een schadevergoeding wil ontvangen, heeft een jaar de tijd om een verzoek in te dienen. Dat kan alleen digitaal, maar er is hulp beschikbaar voor mensen die daar moeite mee hebben.

De Spoorwegen boden in 2005 excuus aan voor de transporten, maar keerden geen financiële genoegdoening uit. Pas dit jaar, na veel gesprekken met nabestaanden – onder wie Holocaustoverlevende Salo Muller – heeft NS alsnog besloten schadevergoedingen uit te keren.

Enkele duizenden mensen komen voor de tegemoetkoming in aanmerking, onder wie naar schatting 500 overlevenden. NS reserveert hiervoor de komende jaren enkele tientallen miljoenen euro’s.