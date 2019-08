Meer stations krijgen in- en uitstaphulp

Het aantal treinstations waar reizigers met een beperking hulp kunnen krijgen bij het in- en uitstappen wordt met 102 uitgebreid. Binnen vijf jaar moet Reisassistentie op 245 stations beschikbaar zijn, meldt de NS.

Wie hulp nodig heeft, kan die tot een uur van tevoren aanvragen via de NS-app of website. De service geldt voor rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen met een visuele of auditieve handicap. De hulp wordt verleend door een daarvoor opgeleide NS’er of taxichauffeur.

De eerste uitbreiding is in december, als de nieuwe dienstregeling ingaat. Dan worden de stations Amsterdam Sciencepark, Zaandijk Zaanse Schans, Halfweg Zwanenburg, Kapelle Biezelinge, Heiloo, Den Haag Ypenburg, Amersfoort Schothorst, Hoorn Kersenboogerd, Veenendaal West en Grou-Jirnsum aan de lijst toegevoegd.

NS exploiteert ruim 400 stations in Nederland.